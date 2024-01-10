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إليكم موعد محاكمة إسرائيل بتهم الإبادة الجماعية في غزة

Lebanon 24
10-01-2024 | 14:40
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تبدأ المحكمة العليا في الأمم المتحدة، "محكمة العدل الدولية" غداً الخميس، معركة قانونية حول ما إذا كانت حرب إسرائيل ضد حماس في غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
وستبدأ مع عقد جلسات استماع أولية حول دعوة جنوب أفريقيا للقضاة لإصدار أمر بوقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية.
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في المقابل، قالت المصادر إن زعيم المعارضة البريطانية السابق جيريمي كوربين، سينضم إلى وفد جنوب أفريقيا لحضور جلسات الاستماع هذا الأسبوع.
ووفقاً لتقرير لوكالة أسوشيتد برس، ذكت أن القضية التي من المرجح أن تستغرق سنوات قبل أن تُحل، تضرب في قلب الهوية الوطنية لإسرائيل، باعتبارها "دولة يهودية أنشئت في أعقاب الإبادة الجماعية النازية في المحرقة".
كما أضاف التقرير أنها تتعلق بهوية جنوب أفريقيا، إذ لطالما قارن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم سياسات إسرائيل في غزة والضفة الغربية، بتاريخها في ظل نظام الفصل العنصري لحكم الأقلية البيضاء في مواجهة معظم السود، قبل أن ينتهي عام 1994.

المصدر: أسوشيتد برس
المصدر: أ.ف.ب - الشرق الأوسط - رويترز
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