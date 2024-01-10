جنود إسرائيليون ينتقدون ضباطهم: يأخذون صوراً في المعارك ويرحلون

انتقد جنوداً في قوات الاحتياط الإسرائيلية يشاركون في الحرب على غزة شكل العمليات العسكرية والنقص بالأسلحة والمعلومات الاستخبارية، معتبرين أن هذا يلحق ضرراً بالقتال.

الجنود انتقدوا أيضاً الضباط في هيئة الأركان العام الذين يزورونهم داخل القطاع لالتقاط صور توحي بأنهم يشاركون في القتال ثم يغادرون، حسبما نقل عنهم موقع "واللا" الإلكتروني اليوم، الأربعاء.

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وبحسب ما نقل الموقع، قال جنود في الاحتياط إنه "كان الوضع في البداية يبدو كأن سلاح الجو يستيقظ كل صباح فقط من أجل المساعدة في المناورة البرية. وكان القتال يسير بسهولة وفجأة، في الأسابيع الأخيرة أصبح سلاح الجو يستحدث أهدافاً.

واعتبر الجنود ان الوضع ليس مثلماً كان في البداية، ونحن هنا منذ الأسبوع الأول للقتال" في المناورة البرية، التي بدأت في 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأضافوا أن "لدينا الكثير من الملاحظات والاستنتاجات حول القتال، وتشمل المعلومات الاستخباراتية التي لا علاقة لها بما يحدث على الأرض، وخطط عسكرية لم يتم تحديثها أبدا، وتعين علينا في بعض الحالات أن نبدأ من الصفر.

وكشف الجنود عن وجود نقص في جهوزية فرقة غزة العسكرية للمناورة البرية في أراضي القطاع، كما تطرق جنود الاحتياط إلى عدم وضوح المهمات التي سيكلفون بها.



المصدر: عرب 48