Advertisement

عربي-دولي

جنود إسرائيليون ينتقدون ضباطهم: يأخذون صوراً في المعارك ويرحلون

Lebanon 24
10-01-2024 | 15:16
A-
A+
Doc-P-1150940-638405219087061443.jpeg
Doc-P-1150940-638405219087061443.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتقد جنوداً في قوات الاحتياط الإسرائيلية يشاركون في الحرب على غزة شكل العمليات العسكرية والنقص بالأسلحة والمعلومات الاستخبارية، معتبرين أن هذا يلحق ضرراً بالقتال.
الجنود انتقدوا أيضاً الضباط في هيئة الأركان العام الذين يزورونهم داخل القطاع لالتقاط صور توحي بأنهم يشاركون في القتال ثم يغادرون، حسبما نقل عنهم موقع "واللا" الإلكتروني اليوم، الأربعاء.
Advertisement
وبحسب ما نقل الموقع، قال جنود في الاحتياط إنه "كان الوضع في البداية يبدو كأن سلاح الجو يستيقظ كل صباح فقط من أجل المساعدة في المناورة البرية. وكان القتال يسير بسهولة وفجأة، في الأسابيع الأخيرة أصبح سلاح الجو يستحدث أهدافاً.
واعتبر الجنود ان الوضع ليس مثلماً كان في البداية، ونحن هنا منذ الأسبوع الأول للقتال" في المناورة البرية، التي بدأت في 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأضافوا أن "لدينا الكثير من الملاحظات والاستنتاجات حول القتال، وتشمل المعلومات الاستخباراتية التي لا علاقة لها بما يحدث على الأرض، وخطط عسكرية لم يتم تحديثها أبدا، وتعين علينا في بعض الحالات أن نبدأ من الصفر.
وكشف الجنود عن وجود نقص في جهوزية فرقة غزة العسكرية للمناورة البرية في أراضي القطاع، كما تطرق جنود الاحتياط إلى عدم وضوح المهمات التي سيكلفون بها.

المصدر: عرب 48
المصدر: عرب 48
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:27 | 2024-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:33 | 2024-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2024-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:31 | 2024-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:30 | 2024-01-10
19:00 | 2024-01-10
18:00 | 2024-01-10
17:13 | 2024-01-10
16:34 | 2024-01-10
16:30 | 2024-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24