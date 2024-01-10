واشنطن تشيد بجهود السعودية في مكافحة الإرهاب

أشادت وزارة الخارجية الأميركية بجهود المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب وتمويله لعام 2022.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم، أن الخارجية الأميركية أشادت بجهود المملكة حيال رفع المعايير والتدابير واستخدام التقنيات والوسائل والأدوات الحديثة في المجال الأمني، وخصوصاً في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، ورفع المعايير الأمنية والدولية لجواز السفر السعودي، ومراقبة المنافذ الحدودية، وقوائم المسافرين في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، ومحاربة خطابات الإرهاب والتطرف والكراهية، وسن القوانين التي تجرم هذه الأفعال، ونشر الوسطية والتسامح عبر مؤسسات حكومية وغير حكومية في المملكة.

Advertisement

وتطرقت الخارجية الأميركية، في تقريرها السنوي عن مكافحة الإرهاب لعام 2022، إلى الدور الفعال للمملكة على الصعيدين الدولي والإقليمي في دعم المبادرات الدولية والإقليمية في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، ونبذ التطرف وخطاباته، وذلك من خلال مشاركة المملكة في عضوية عدد من المنظمات الدولية والإقليمية. وأشار التقرير إلى انخفاض الهجمات الإرهابية في المملكة بشكل ملحوظ. ( الشرق الأوسط)