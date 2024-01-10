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عربي-دولي

بعد الهجوم الأكبر.. بريطانيا تتوعد الحوثيين بالرد وتتهم إيران

Lebanon 24
10-01-2024 | 15:47
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عقب الهجوم الذي نفذته جماعة أنصار الله في البحر الأحمر ووصف بالأكبر، شددت بريطانيا على أن جماعة الحوثي اليمنية ستتحمل العواقب.

وقال وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، اليوم الأربعاء، الوضع في البحر الأحمر لا يمكن أن يستمر على هذا المنوال.
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كما اتهم إيران بالتورط، قائلاً "لا شك على الإطلاق في أن الإيرانيين يساعدون الحوثيين عبر توفير التوجيه اللازم للهجمات في البحر الأحمر"، وفق ما نقلت رويترز.

وكان شابس قال بوقت سابق اليوم ببيان مقتضب نشره عبر حسابه في منصة إكس إن القوات البحرية البريطانية والأميركية "صدت أكبر هجوم للحوثيين في البحر الأحمر حتى الآن"، منذ الحرب التي اندلعت في قطاع غزة يوم السابع من تشرين الأول الماضي (2023). وأوضح أن سفينة حربية بريطانية دمرت عدة طائرات مسيرة هجومية بمدافعها وصواريخها.

المصدر: العربية الحدث
المصدر: العربية الحدث
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