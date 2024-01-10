صفقة أسلحة بين أميركا ومصر بــ 129 مليون دولار

وافقت وزارة الخارجية الأميركية على شراء مصر المحتمل لهيكل مركبة تكتيكية خفيفة ومعداتها فضلاً عن معدات دورية.

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وقالت وزارة الدفاع الأميركية، البنتاغون، إن التكلفة التقديرية للهيكل والمعدات المرتبطة به تصل إلى 200 مليون دولار بينما تقدر تكلفة معدات الدوريات بما يصل إلى 129 مليون دولار.المصدر: الشرق الأوسط