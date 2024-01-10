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عربي-دولي

صفقة أسلحة بين أميركا ومصر بــ 129 مليون دولار

Lebanon 24
10-01-2024 | 16:34
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وافقت وزارة الخارجية الأميركية على شراء مصر المحتمل لهيكل مركبة تكتيكية خفيفة ومعداتها فضلاً عن معدات دورية.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية، البنتاغون، إن التكلفة التقديرية للهيكل والمعدات المرتبطة به تصل إلى 200 مليون دولار بينما تقدر تكلفة معدات الدوريات بما يصل إلى 129 مليون دولار.
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المصدر: الشرق الأوسط
المصدر: أ.ف.ب - الشرق الأوسط - رويترز
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