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وزير دفاع كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ قد تبيع صواريخ جديدة لموسكو

Lebanon 24
10-01-2024 | 19:30
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قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون سيك لوكالة يونهاب للأنباء إن كوريا الشمالية ربما تستعد لتزويد روسيا بنوع جديد من الصواريخ، وإنها ربما تجري مزيدا من الاختبارات على أسلحة لتصعيد التوترات قبل انتخابات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
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وأضاف شين يوم أمس الأربعاء: "كوريا الشمالية التي تحتاج إلى المال تبيع بشكل نشط أسلحة جديدة تريدها روسيا".
وأشار إلى زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون هذا الأسبوع إلى مصانع للذخائر، والتي فحص خلالها ما قد يكون صواريخ باليستية قصيرة المدى مطورة حديثا وقادرة على حمل أسلحة نووية تكتيكية.
وأوضح أن "كوريا الشمالية، التي سبق أن قالت إنها ستزود القوات على خط المواجهة بهذه الصواريخ، قد تبيع على الأقل بعضها إلى موسكو مع الأخذ في الاعتبار وجود اعتقاد بأنها باعت أخيراً صواريخ باليستية قصيرة المدى".
وتابع: "بيونغ يانغ قد تختبر أيضا صواريخ باليستية متوسطة المدى تعمل بالوقود الصلب هذا الشهر على أقرب تقدير وقد تطلق صاروخاً طويل المدى لتصعيد التوترات قبل انتخابات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة".

وتشهد كوريا الجنوبية إجراء انتخابات عامة في نيسان، فيما ستجرى الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في تشرين الثاني.
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