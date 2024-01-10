9 جرحى في هجوم صاروخي روسي على خاركيف

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قال حاكم إقليم خاركيف أوليه سينيهوبوف إن "تسعة أشخاص أصيبوا في هجوم بصاروخ روسي أصاب هدفا مدنيا يوم أمس الأربعاء في خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا".وأضاف سينيهوبوف على "تليغرام" إن "الهجوم استخدم صاروخ "إس-300"، لكنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل.وأفاد بأن "طواقم الطوارئ تتواجد في مكان الحادث".