انطلاق مناظرة خامسة لمرشحي الحزب الجمهوري.. وخلاف حول دعم أوكرانيا!

Advertisement

بدأت، صباح اليوم الخميس، المناظرة الخامسة لمرشحي الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة الأميركية بالانتخابات الرئاسية، بين المرشحين الجمهوريين نيكي هايلي ورون ديسانتيس.وحول الملفات الدولية، قالت هايلي إن أميركا تسمح باجتياح الصين لتايوان، كما تحدثت عن أن "أوكرانيا جزء من الأمن القومي الأميركي".المرشحة الرئاسية أشارت إلى أن "الرئيس جو بايدن لم يكن حاسما في المواجهة الجارية حاليا مع إيران".من جهته، قال ديسانتيس إن حدود أميركا الجنوبية أهم من حدود أوكرانيا، مشدداً على أن "أوكرانيا ليست أولوية وعلينا أن نركز على الصين".وأضاف ديسانتيس: "انضمام أوكرانيا للناتو يعني توريط أميركا في حرب عالمية".وقال إنه "يجب دعم إسرائيل.. وبايدن لا يقدم لها ما يكفي في حربها بغزة".كما أضاف أن "حل الدولتين لن يقود إلى سلام بل سيؤدي لدمار إسرائيل"، مشيراً إلى أن "تهجير الفلسطينيين أفضل من تعرضهم لمحرقة جديدة".(العربية)