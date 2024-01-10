Advertisement

عربي-دولي

"ازدراء الكونغرس": تهمة جديدة تلاحق نجل بايدن!

Lebanon 24
10-01-2024 | 23:18
A-
A+
Doc-P-1151020-638405509273258972.jpg
Doc-P-1151020-638405509273258972.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وافقت لجنتان في مجلس النواب يقودهما جمهوريون على قرار يتضمن توصية بإدانة، هانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، بتهمة "ازدراء الكونغرس" بعد تخلفة عن حضور استدعاء، وذلك بعد ساعات من زيارته بشكل مفاجئ للكابيتول هيل، بحسب تقرير نشرته شبكة "سي أن أن".
Advertisement

ولا يعتبر هذا التصويت إدانة لهانتر بايدن من مجلس النواب الأميركي، وما إذا سيتم تحويله لمكتب المدعي العام الأميركي، إذ لا يزال القرار يحتاج إلى عرضه على كامل المجلس للتصويت عليه، وفق تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست".

وتضمنت قرارات من لجنتي الرقابة والسلطة القضائية لتوصية بإدانة هانتر بايدن بـ"الازدراء"، بعد أن تم استدعاؤه للشهادة ضمن تحقيق تقوده اللجنتان في قضية عزل الرئيس بايدن، وفق ما أفاد تقرير "سي أن أن".

ظهر هانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، بشكل غير متوقع في اجتماع مثير للجدل للجنة الرقابة بمجلس النواب يوم الأربعاء، حيث يمضي الجمهوريون قدما في محاولة لمعاقبته على رفض الامتثال لاستدعاء الكونغرس.

وأثار دخول هانتر، الأربعاء، لاجتماع لجنة الرقابة مشهدا مضطربا داخل الغرفة وخارجها، حيث ناقش المشرعون ما يجب فعله.

وقالت النائبة الجمهورية نانسي ميس، لهانتر بايدن "أنت مثال لامتياز الرجل الأبيض.. لقد دخلت إلى اجتماع لجنة الرقابة. وبصقت في وجوهنا متجاهلا أمر استدعاء من الكونغرس للشهادة. مماذا أنت خائف؟ (ألست رجلا)".

وأشار التقرير إلى أن هانتر جلس في الاجتماع لنحو 10 دقائق قبل مغادرته.

وكان هانتر بايدن قد وصف التحقيق الذي يقوده جمهوريون في مجلس النواب بأنه " لا أساس" له مشيرا إلى أنه لن يتعاون مع مذكرة الاستدعاء التي أصدرتها لجنة الرقابة بمجلس النواب للإدلاء بالشهادة، وفق تقرير لوكالة رويترز.

وقال رئيس لجنة الرقابة، جيمس كومر، حينها "لا يحق لابن الرئيس أن يحدد القواعد".
المصدر: الحرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:31 | 2024-01-11
01:27 | 2024-01-11
01:08 | 2024-01-11
01:04 | 2024-01-11
00:45 | 2024-01-11
00:44 | 2024-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24