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عربي-دولي

مناهض لترامب ينسحب من السباق الرئاسي

Lebanon 24
10-01-2024 | 23:34
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أعلن كريس كريستي، المرشح الوحيد في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري المناهض علانية للرئيس السابق، دونالد ترامب، انسحابه من السباق الرئاسي في ظل شعبيته المتواضعة في استطلاعات الرأي.

وأتت هذه الخطوة قبل أيام قليلة من الانتخابات التمهيدية في ولاية أيوا.
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وتدشّن هذه الانتخابات سباقا جمهوريا يطغى عليه الرئيس السابق.

وقال كريستي في خطاب ألقاه أمام حشد من أنصاره في مدينة ويندهام بولاية نيو هامشير "سأعلق حملتي لرئاسة الولايات المتحدة".

وكريستي (61 عاما)، الحاكم السابق لولاية نيوجيرسي، كان من مؤيدي ترامب لكنه أصبح من أشد منتقديه الجمهوريين.

ويتهم كريستي الرئيس السابق بأنه أناني ويفتقر للنزاهة.
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