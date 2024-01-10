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عربي-دولي
مسؤول ياباني بارز يكشف: تايوان قد تكون التالية بعد أوكرانيا وغزة
Lebanon 24
10-01-2024
|
23:35
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اعتبر رئيس الوزراء الياباني الأسبق تارو آسو أن تايوان قد تصبح "النافذة المحطمة" التالية بعد أوكرانيا وقطاع غزة، في إشارة إلى المخاطر المحتملة للصراع في المنطقة في غياب تسوية سلمية.
وحسب صحيفة "نيكي آسيا"، فقد قال آسو في كلمة ألقاها في مركز دراسات الرئاسة والكونغرس الأمريكي في واسنطن الأربعاء: "اقترح الدكتور جورج كيلينغ، عالم الجريمة الأميركي، نظرية "النوافذ المحطمة". وتنص النظرية على أنه إذا لم يتم إصلاح نافذة واحدة محطمة، فسيتم تحطيم مزيد من النوافذ، وفي نهاية المطاف ستتعرض المدينة بأكملها للدمار".
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وتابع: "يتعين علينا الآن أن ننظر إلى تايوان باعتبارها النافذة التالية التي قد يتم تحطيمها".
مع ذلك أعرب آسو، التي يشغل منصب نائب رئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في اليابان، عن أمله في التوصل إلى حل سلمي للوضع حول تايوان وإجراء حوار بناء بين بكين وتايبيه، محذرا من أن حل القضية بالوسائل العسكرية "لن يؤدي إلا إلى تعطيل النظام الدولي".
المصدر:
روسيا اليوم
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