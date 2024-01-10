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عربي-دولي
"حرب رقميّة" من نوع آخر تقودها إسرائيل.. حسابات وهمية بهدف التّضليل
Lebanon 24
10-01-2024
|
23:41
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حرب من نوع آخر يقودها الإحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين ألا وهي الحرب الرقمية، التي يشنها عبر حملات إعلامية مزيفة، لتشويه سمعة الفلسطينيين ونشر الأخبار الكاذبة، بواسطة حسابات تنتحل الهوية العربية وتروج لقصص الاحتلال، وتهاجم المقاومة.
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ويعمل الاحتلال على إغراق مواقع التواصل الاجتماعي بالمعلومات المضللة والأخبار الكاذبة عن طريق حسابات وهمية مؤيدة له تتحدى الرواية الفلسطينية وتهاجم المقاومة الفلسطينية، ورافقت هذه الحملات الكاذبة حرب إعلامية شرسة قائمة على سياسة التضليل والأكاذيب لخداع الرأي العام العالمي، إذ في أكثر من حالة، كررت المؤسسات الإعلامية الغربية الادعاءات الإسرائيلية دون التحقق منها، ولعل المثال الأبرز على هذا التضليل الإعلامي ادعاء إسرائيل بأن حماس قتلت 40 طفلا إسرائيليا وقطعت رؤوسهم.
فبالتزامن مع بدء العدوان، ظهرت فجأة عشرات الحسابات الوهمية على الإنترنت التي تهاجم حماس والمقاومة الفلسطينية بلا هوادة، حسب تقرير بمجلة "بوليتيكس توداي"، الذي يشير إلى الظهور العشوائي وغير المعتاد لعشرات الحسابات عبر منصات التواصل الاجتماعي، أبرزها إكس، وإنستغرام، ويوتيوب، وفيسبوك.
كما وأن بعض هذه الحسابات ظهرت قبل فترة قصيرة من الحرب، لكنها تشترك جميعا في انتحالها هويات عربية أو مجهولة، ووضعها أعلام الدول العربية بجانب العلم الإسرائيلي، وكلها تكرر نفس القصة، وتتعمد إثارة الفتنة بين الشعوب العربية، من خلال الإشارة إلى الخلافات السياسية والتاريخية بينها، مثل الخلافات بين المغرب والجزائر، والمشاكل السياسية بين العراق والكويت.
وأشار تقريرمجلة "بوليتيكس توداي"، أن الكثيرين حول العالم تعاملوا مع هذه المعلومات المضللة كحقيقة ثابتة، فقد أعادت الحرب المستمرة استخدام كلمة "باليوود"، وهي مزيج من كلمتي "فلسطين" و"هوليوود"، التي استخدمتها إسرائيل منذ سنوات لتشويه سمعة الروايات الفلسطينية والادعاء بأن الفلسطينيين كانوا يمثلون معاناتهم سينمائيا، وانتشر هذا الوسم خلال الحرب بصور ومقاطع فيديو مضللة وخارجة عن السياق، تتهم الفلسطينيين بتزييف موتهم وإصابتهم في غزة.(عربي21)
المصدر: عربي21
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