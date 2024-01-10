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ستتوجه ممثلة الأمم المتحدة الخاصة والموكلة مسألة العنف الجنسي خلال فترات النزاعات، براميلا باتن، إلى إسرائيل في نهاية كانون الثاني "لجمع معلومات" حول اتهامات لحماس بارتكاب عمليات عنف جنسي خلال هجوم 7 تشرين الأول حسبما أعلنت الأمم المتحدة.وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، الأربعاء، إن باتن "ستقود مهمة في إسرائيل والضفة الغربية في نهاية الشهر لجمع معلومات حول اتهامات بالعنف الجنسي ارتكبت في سياق هجمات 7 تشرين الأول وتبعاتها".وأشار إلى أن الأمر ليس "تحقيقا" في حد ذاته.وفتحت السلطات الإسرائيلية تحقيقا في جرائم جنسية محتملة ارتكبت خلال الهجوم الأكثر دموية على إسرائيل في تاريخها، وتنفي حماس ارتكاب انتهاكات.وانتقدت إسرائيل منظمة الأمم المتحدة في وقت سابق، بسبب ما تقول إنه عدم قيامها بما يكفي لمعالجة هذه المسألة في إطار محاولة للحصول على اعتراف أكبر بالجرائم المزعومة.وستلتقي باتن التي سيرافقها خبراء في الطب الشرعي ومتخصصون في إجراء مقابلات من هذا النوع بـ"ناجين وشهود وغيرهم من الأشخاص المتضررين من العنف الجنسي"، فضلا عن "رهائن وسجناء أفرج عنهم مؤخرا"، بحسب دوجاريك.وأضاف "ستقدم تقريرا عما رأته وسمعته في إطار ولايتها لمكافحة الاستخدام الوحشي والمتزايد للعنف الجنسي خلال المعارك، ولإعطاء صوت أممي لما حدث في 7 تشرين الأول وما بعده".وتعرضت الأمم المتحدة لانتقادات بسبب رد فعلها البطيء جدا على اتهام اسرائيل حركة حماس بارتكاب عمليات اغتصاب وعنف جنسي خلال هجوم 7 تشرين الأول وفقا لفرانس برس.