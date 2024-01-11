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مباحثات أميركية- صينية لمناقشة التوترات قبيل انتخابات تايوان

Lebanon 24
11-01-2024 | 00:14
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أعلن البيت الأبيض أن جون فاينر، النائب الرئيسي لمستشار الأمن القومي الأميركي، التقى مسؤولاً صينياً كبيراً الأربعاء، وناقشا التوترات بشأن تايوان وبحر الصين الجنوبي، وذلك قبل يومين من إجراء انتخابات في تايبيه قد تحدد مستقبل العلاقات مع بكين، فيما أشار مسؤول أميركي إلى إرسال "وفد غير رسمي" إلى الجزيرة بعد الانتخابات.
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والتقى فاينر مع ليو جيانتشاو، رئيس دائرة الاتصال الدولي للحزب الشيوعي الصيني، كجزء من الجهود المبذولة للحفاظ على خطوط اتصالات مفتوحة وفقاً لتوجيهات الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج خلال قمتهما في كاليفورنيا خلال تشرين الثاني الماضي.

وتأتي المحادثات الأميركية الصينية قبل أيام فقط من إجراء تايوان انتخابات رئاسية، السبت، يمكن أن تحدد مستقبل علاقات تايبيه مع بكين.

وتراقب الولايات المتحدة الموقف عن كثب من أجل معرفة ردود فعل الجيش الصيني على نتائج الانتخابات في الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءاً لا يتجزأ من أراضيها.
المصدر: الشرق
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