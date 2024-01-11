جديد حالة وزير الدفاع الأميركي.. هذا ما أعلنه "البنتاغون"

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أعلن "البنتاغون"، إن وزير الدفاع لويد أوستن، يتلقى الرعاية الطبية في المستشفى العسكري، لكنها لا تملك موعدا محددا لخروجه من المستشفى، وذلك عقب عملية جراحية خضع إليها، بعد إصابته بسرطان البروستاتا، وسط فوضى وردود فعل سياسية عنيفة في أمريكا، بسبب عدم معرفة الرئيس وكبار المسؤولين بما جرى.ودخل أوستن مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في ولاية ماريلاند يوم 22 كانون الأول لعلاج سرطان البروستاتا، وعاد إلى المستشفى في الأول من كانون الثاني؛ بسبب مضاعفات تضمنت عدوى في المسالك البولية، وظل في المستشفى منذ ذلك الحين.