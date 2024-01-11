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عربي-دولي

اثنان استطاعا الهروب.. إليكم تطورات حادثة "حجز طائرة" للأمم المتحدة في الصومال

Lebanon 24
11-01-2024 | 00:34
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كشف مسؤول بالجيش الصومالي، عن احتجاز مسلحين من "حركة الشباب" طائرة هليكوبتر اضطرت للهبوط اضطراريا في منطقة تسيطر عليها الحركة، وعلى متنها رجلان صوماليان وعدد من الأجانب.

ونقلت الوكالة عن الميجر حسن علي، قوله إن الطائرة واجهت عطلا بعد الإقلاع من مدينة بلدوين في وسط الصومال قبل أن تهبط بالقرب من قرية هندهير المتاخمة لإقليم جلجدود.
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وأضاف أن المروحية "كانت تقل رجلين صوماليين وعدة أجانب فضلا عن مستلزمات طبية، وكان من المفترض أن تنقل جنودا مصابين من إقليم جلجدود".
 
بالتوازي، أوضح مسؤول أمني، أن المروحية كانت تقل 9 ركاب، بينهم عمال إغاثة وعسكريون ومقاولون وأجانب.
وأضاف أن "6 من ركاب المروحية احتجزوا كرهائن من قبل حركة الشباب، بينما فر اثنان آخران"، دون الإشارة إلى وضع الشخص التاسع.(عربي21)
 
المصدر: عربي21
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