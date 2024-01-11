اثنان استطاعا الهروب.. إليكم تطورات حادثة "حجز طائرة" للأمم المتحدة في الصومال

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كشف مسؤول بالجيش الصومالي، عن احتجاز مسلحين من "حركة الشباب" طائرة هليكوبتر اضطرت للهبوط اضطراريا في منطقة تسيطر عليها الحركة، وعلى متنها رجلان صوماليان وعدد من الأجانب.ونقلت الوكالة عن الميجر حسن علي، قوله إن الطائرة واجهت عطلا بعد الإقلاع من مدينة بلدوين في وسط الصومال قبل أن تهبط بالقرب من قرية هندهير المتاخمة لإقليم جلجدود.وأضاف أن المروحية "كانت تقل رجلين صوماليين وعدة أجانب فضلا عن مستلزمات طبية، وكان من المفترض أن تنقل جنودا مصابين من إقليم جلجدود".