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الحوثيون يعلقون على قرار الأمم المتحدة بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر

Lebanon 24
11-01-2024 | 00:44
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أشار القيادي في جماعة الحوثيين في اليمن محمد علي الحوثي إلى أن قرار الأمم المتحدة بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر "لعبة سياسية".

وكتب على منصة إكس أن "الولايات المتحدة هي من تخرق القانون الدولي".
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وطالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الأربعاء، الحوثيين في اليمن بوقف فوري للهجمات على السفن في البحر الأحمر، ودعَم بشكل ضمني قوة عمل تقودها الولايات المتحدة لحماية السفن، كما حذر من تصاعد التوترات.

وأضاف محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا للجماعة: "ما تقوم به القوات المسلحة اليمنية يأتي في إطار الدفاع المشروع وأي فعل تواجهه سيكون له ردة فعل"، وفقا لرويترز.

 وطالب في المقابل "مجلس الأمن بالإفراج فورا عن 2.3 مليون إنسان من الحصار الإسرائيلي الأميركي الذي بات سلاحا قاتلا وباتت غزة بسببه تمثل أكبر سجن يمارس فيه العقاب الإجرامي الجماعي".
المصدر: سكاي نيوز عربية
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