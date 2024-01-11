تونس تطلب تقديم مرافعات شفهية بالدعوى ضد إسرائيل

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في محاولة من قبل الدولة لملاحقة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها في قطاع غزة، قدمت تونس طلب تسجيل على قائمة الدول التي ستتولى تقديم مرافعات شفهية أمام محكمة العدل الدولية، لكنها لن تنضم إلى أي دعوى تقدم ضد إسرائيل أمام المحكمة "لما في ذلك من اعتراف ضمني بهذا الكيان".وقالت الخارجية إن طلبها تقديم مرافعات شفهية يأتي "في إطار الرأي الاستشاري الذي طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة استصداره من المحكمة حول الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلاله طويل الأمد للأراضي الفلسطينية واستيطانه وضمه لها".(الجزيرة)