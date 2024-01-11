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عربي-دولي
وزير خارجية الصين لنظيره الروسي: على البلدين الدعوة لوقف إطلاق النار في فلسطين
Lebanon 24
11-01-2024
|
01:04
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إعتبر وزير خارجية الصين وانغ يي، أنه يتعين على موسكو وبكين الدعوة إلى وقف عاجل لإطلاق النار ووقف القتال في منطقة الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.
وقال الوزير الصيني في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، تم مساء الأربعاء: "يجب على الصين وروسيا مواصلة تعزيز الاتصالات والتنسيق ودعوة جميع أطراف الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، إلى وقف إطلاق النار والأعمال القتالية في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن".
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وشدد على ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع إلى قطاع غزة، وبذل جهود مشتركة لاستئناف عملية التسوية على أساس مبدأ "دولتين لشعبين".
وأضاف الوزير الصيني: "تؤمن الصين بشكل راسخ بأن روسيا قادرة على تنفيذ أجندتها السياسية الداخلية المهمة، بنجاح والحفاظ على الاستقرار والتنمية الوطنية".
وأشار إلى أن روسيا والصين يمكنهما من خلال التعاون الاستراتيجي عالي الجودة، ليس فقط إدارة شؤونهما الداخلية بشكل جيد، بل ولعب الدور الرائد على الساحة الدولية، والمحافظة على الاستقرار الاستراتيجي العالمي.
وقال الوزير: "ينبغي على الصين وروسيا، باعتبارهما دولتين رئيسيتين مسؤولتين، تعزيز التواصل الاستراتيجي وتشكيل المزيد من التوافقات الاستراتيجية وتنفيذ تعاون استراتيجي أكثر نشاطا في القضايا المتعلقة بمستقبل البشرية والعالم بأسره".
وأكد أن الصين تدعم بشكل كامل، رئاسة روسيا لمجموعة بريكس هذا العام وتؤيد انعقاد قمة المنظمة، وهي "مستعدة للعمل مع روسيا لتعزيز النفوذ الدولي لبريكس والارتقاء بالتعاون ضمن بريكس إلى مستوى جديد".
المصدر:
روسيا اليوم
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