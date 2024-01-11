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عربي-دولي

على صعيد إرساء السّلام بين أذربيجان وأرمينيا.. هذا ما قاله إلهام علييف

Lebanon 24
11-01-2024 | 01:08
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على ما يبدو فإن أمور التهدئة ما بين أذربيجان وأرمينيا تسلك طريقها بنجاح، إذ اعتبر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أنّ "الشروط تهيّأت" لتوقيع اتفاق سلام مع أرمينيا، جارة بلاده وعدوّتها الرئيسية، مؤكّداً أنه لا يريد "حرباً جديدة" بين البلدين.
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وقال علييف في مقابلة تلفزيونية إنّ "الأهمّ اليوم هو أنّ ظروفاً حقيقية لتوقيع معاهدة سلام قد تأمّنت".

لكنّ هذا التفاؤل يتعارض مع الحذر الذي يبديه المراقبون بشأن مدى التقدّم المحرز بين البلدين الجارين في المحادثات الجارية بينهما، مؤكّدين أنّ خلافات كثيرة ما زالت تباعد بينهما.

وخاضت أذربيجان وأرمينيا حربين، الأولى في تسعينيات القرن الماضي والثانية في 2020، وكان السبب في كلا هذين النزاعين هو السيطرة على جيب ناغورني كراباخ، الذي استعادته قوات باكو أخيراً في أيلول الفائت.

وفي كانون الأول، أجرت الدولتان عملية تبادل سجناء اعتُبرت بمثابة اختراق دبلوماسي وأحيت الآمال بإمكان إبرام اتفاق سلام.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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