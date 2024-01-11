Advertisement

عربي-دولي

مشيداً بذكاء الرئيسين الروسي والصيني.. ترامب عن بايدن: لا يستطيع ربط جملتين

Lebanon 24
11-01-2024 | 01:27
A-
A+
Doc-P-1151072-638405584666469982.jpg
Doc-P-1151072-638405584666469982.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أن الرئيسين الروسي فلاديمير فلاديمير والصيني شي جين بينغ، "ذكيان للغاية".

وقال ترامب في لقاء مع قناة "فوكس نيوز": "الرئيس الأميركي جو بايدن لا يستطيع الربط بين جملتين، ويقوم بتقديمنا مع أسلحة نووية، وبوتين وشي جين بينغ وكل هؤلاء هم أشخاص أذكياء للغاية".
Advertisement

وأضاف: "وسائل الإعلام لا تطيق سماعي عندما أقول عنهما ذكيان، لكن دعني أخبركم شيئا، إنهم ذكيان للغاية".

في وقت سابق، ذكر ترامب أن علاقته جيدة مع بوتين وكان من الممكن تجنب النزاع في أوكرانيا لو كان يشغل منصب الرئيس في الإدارة الأميركية.

وقبل أيام، قال ترامب إن الرئيس الحالي جو بايدن "قد يشعل حربا عالمية ثالثة ويتسبب في دمار الولايات المتحدة خلال الأشهر العشرة الأخيرة قبل الانتخابات الرئاسية".

وزاد في تهجمه على خليفته بايدن وقال إنه "يهدد الديمقراطية في البلاد، وغير مؤهل حتى لإدارة متجر".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:48 | 2024-01-11
03:40 | 2024-01-11
03:30 | 2024-01-11
03:28 | 2024-01-11
03:21 | 2024-01-11
03:10 | 2024-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24