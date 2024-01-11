مشيداً بذكاء الرئيسين الروسي والصيني.. ترامب عن بايدن: لا يستطيع ربط جملتين

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اعتبر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أن الرئيسين الروسي فلاديمير فلاديمير والصيني شي جين بينغ، "ذكيان للغاية".وقال ترامب في لقاء مع قناة "فوكس نيوز": "الرئيس الأميركي جو بايدن لا يستطيع الربط بين جملتين، ويقوم بتقديمنا مع أسلحة نووية، وبوتين وشي جين بينغ وكل هؤلاء هم أشخاص أذكياء للغاية".وأضاف: "وسائل الإعلام لا تطيق سماعي عندما أقول عنهما ذكيان، لكن دعني أخبركم شيئا، إنهم ذكيان للغاية".في وقت سابق، ذكر ترامب أن علاقته جيدة مع بوتين وكان من الممكن تجنب النزاع في أوكرانيا لو كان يشغل منصب الرئيس في الإدارة الأميركية.وقبل أيام، قال ترامب إن الرئيس الحالي جو بايدن "قد يشعل حربا عالمية ثالثة ويتسبب في دمار الولايات المتحدة خلال الأشهر العشرة الأخيرة قبل الانتخابات الرئاسية".وزاد في تهجمه على خليفته بايدن وقال إنه "يهدد الديمقراطية في البلاد، وغير مؤهل حتى لإدارة متجر".