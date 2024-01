كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)

Dans «La belle Personne» de Christophe Honoré, la trop rare Valérie Lang dispense un cours sur Luther, Calvin et le protestantisme. Parmi ses élèves, Léa Seydoux et … Gabriel Attal, futur ministre de l’éducation nationale, âgé ici de 18 ans et figurant dans ce film (extraits)… pic.twitter.com/ttqy4D2gpO