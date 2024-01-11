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عربي-دولي

إصابة 11 شخصاُ بقصف روسي على فندق في خاركيف الأوكرانية

Lebanon 24
11-01-2024 | 01:47
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أصيب 11 شخصاً بجروح، بينهم صحافيون أتراك، في قصف صاروخي روسي طال مساء الأربعاء، فندقاً في مدينة خاركيف، بحسب ما أعلن رئيس بلدية المدينة الواقعة في شمال شرقي أوكرانيا.

وقال رئيس البلدية إيغور تيريخوف عبر تطبيق تليغرام إنّ أحد الجرحى "بحالة خطرة للغاية".
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وأضاف أنّ "صحافيين أتراكاً من بين الجرحى"، من دون أن يحدّد عددهم.

وبحسب رئيس البلدية فإنّ القصف تمّ بصاروخين وألحق أضراراً بعدد من المباني الأخرى، بما في ذلك مبنيان سكنيان.

من جهته قال أوليغ سينيغوبوف، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خاركيف، في منشور على تليغرام إنّ صاروخين روسيين من طراز إس-300 أصابا قرابة الساعة العاشرة والنصف ليلاً (20,30 ت.غ) الفندق الواقع في منطقة كييفسكي والذي كان بداخله 30 مدنياً.

وأضاف أنّ تسعة من الجرحى الـ11 نقلوا إلى المستشفى بينما عولج الاثنان الباقيان في عين المكان.

وأوضح أنّ الجرحى هم أربعة رجال تتراوح أعمارهم بين 31 و38 عاماً وأحدهم يبلغ من العمر 35 عاماً، وإصابته هي الأكثر خطورة، وسبع نساء تتراوح أعمارهنّ بين 23 و71 عاماً.

المصدر: الحدث
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