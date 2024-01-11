بوتين: روسيا أضحت الإقتصاد الخامس عالميًا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا "تتعرض للضغوط من كل جانب"، مبينا أنها تجاوزت ألمانيا وأصبحت الاقتصاد الأول في أوروبا والخامس على مستوى العالم.



وقال الرئيس الروسي في لقاء مع رجال أعمال من الشرق الأقصى الروسي إن معدل نمو الاقتصاد الروسي مع نهاية عام 2023 قد يصل إلى أكثر من 3.5%.

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وأشار بوتين، إلى أن الاقتصاد الروسي لجهة القوة الشرائية "أصبح الأول في أوروبا والخامس في العالم".



وحول مؤشر نصيب الفرد، أشار بوتين إلى أنه لا يزال لدى روسيا شيء للعمل عليه في هذا الجانب. "لا يزال يتعين علينا المحاولة. لذلك هناك شيء يجب العمل عليه هنا".



وأضاف: "يبدو أننا نتعرض للخنق من كل جانب، ولكن من حيث حجم الاقتصاد الكلي، نحن في المرتبة الأولى على مستوى أوروبا".(روسيا اليوم)