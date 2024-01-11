حادث على بعد 50 ميلا بحرياً شرق سواحل عمان

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أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 50 ميلا بحريا شرق سواحل عمان، بحسب وكالة "فرانس برس".وكتبت على منصة " X": "تلقت UKMTO تقريرا عن حادث وقع على بعد حوالي 50 ميلا بحريا شرق سواحل ولاية صحار في سلطنة عمان"، مؤكدة أن "السلطات تحقق في الحادث".ونصحت السفن بالتنقل في المنطقة بحذر وإبلاغ الإدارة عن أي نشاط مشبوه.ودعا مجلس الأمن الدولي في قرار أمس إلى "وقف فوري لهجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر"، مطالبا كذلك "كل الدول باحترام حظر الأسلحة المفروض على الحوثيين".