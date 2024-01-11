قتال مستعر "تحت الأرض وفوقها".. تصعيد إسرائيلي في غزة

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مع تواصل القصف والمعارك، شهدت غزة مزيداً من التصعيد، اليوم الخميس، فيما لا تظهر أي بادرة لقرب وقف إطلاق النار بهدف رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.وفي آخر التطورات، شنّ سلاح الجو الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، غارات مكثّفة على جنوب قطاع غزة في حين يواصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مصر جولته الشرق أوسطية الماراثونية، التي يأمل أن تمنع تمدّد اتّساع رقعة النزاع الدائر منذ حوالى 100 يوم.وفجر الخميس، كثّف سلاح الجو الإسرائيلي قصفه لخان يونس، كبرى مدن جنوب قطاع غزة ومركز القتال في الأسابيع الأخيرة، بحسب شهود عيان.وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" فقد أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية عن استشهاد 7 أشخاص على الأقل وإصابة 25 آخرين بجروح.وخلال زيارة تفقّد فيها قواته في وسط قطاع غزة، أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، أمس الأربعاء، أنّ "القتال يدور تحت الأرض، وفوق الأرض، في منطقة معقدة للغاية، في مواجهة عدو أعدّ دفاعه على مدى فترة طويلة جدًا وبطريقة منظّمة للغاية"، بحسب تعبيره.والأربعاء، انعقدت قمة ثلاثية في العقبة، على بُعد 328 كلم جنوب العاصمة الأردنية، جمعت الملك الأردني عبدالله الثاني والرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس. وبحثت القمة "التطورات الخطيرة في غزة"، وفق ما ذكر بيان للديوان الملكي.وتأتي زيارة الوزير بلينكن ضمن جولة هي الرابعة له في المنطقة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من تشرين الأول. وتمحورت الجولة حول تفادي اتساع الحرب إلى جبهات أخرى، والبحث في "اليوم التالي" لما بعد انتهائها، والدعوة الى حماية المدنيين وزيادة المساعدات للقطاع الذي يواجه أزمة إنسانية متعاظمة.(العربية)