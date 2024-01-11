رصاصة بالرأس أنهت حياة ضابط أردني في أميركا.. هذه تفاصيل الجريمة

قتل ضابط أمن عام أردني متقاعد، يوم الثلاثاء الماضي في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأميركية، في حادثة إطلاق نار خلال عمله بأحد متاجر المنطقة.

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وقالت الشرطة إن الضابط الأردني كان يجلس في سيارته التي كانت متوقفة بجوار متجر جراند كروسينج، عندما اقترب منه رجل لسرقته، ما دفعه لإطلاق النار على رأسه.وقال المحققون إن الجريمة تم التقاطها بواسطة إحدى كاميرات المراقبة بالمتجر، فيما ذكرت وسائل إعلام أميركية أن التحقيقات ما زالت جارية.وطالب عضو المجلس المحلي للجناح السادس في شيكاغو ويليام هول جميع المواطنين بإدلاء أي معلومة عن القاتل وعدم التستر عليه لينال عقوبته وفي القانون الأميركي.(العربية)