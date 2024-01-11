بعد الكشف عن النفق اليهودي في نيويورك.. هذا ما فعله أعضاء من حركة خباد اليهودية

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وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأربعاء إن أحد أسباب اندلاع الفوضى مطلع هذا الأسبوع كان قضية مستمرة منذ عقود حول مستقبل أحد أبرز جماعات اليهود الحسيديم في نيويورك، عندما اشتبك فصيل لها معروف باسم ‘تشاباد-لوبافيتش’ مع الشرطة بسبب نفق تم بناؤه سرًا أسفل الكنيس الرئيسي للحركة. ألقت شرطة نيويورك القبض على ٩ أشخاص وصفتهم "بالطلاب المتطرفين" تتراوح أعمارهم بين ١٩-٢١ عاما بعد مشهد فوضوي، اشتبك فيه شبان يهود من طائفة الحسيديم، وهي إحدى طوائف اليهود الأرثوذكس، مع شرطة الولاية بحي بروكلين.وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأربعاء إن أحد أسباب اندلاع الفوضى مطلع هذا الأسبوع كان قضية مستمرة منذ عقود حول مستقبل أحد أبرز جماعات اليهود الحسيديم في نيويورك، عندما اشتبك فصيل لها معروف باسم ‘تشاباد-لوبافيتش’ مع الشرطة بسبب نفق تم بناؤه سرًا أسفل الكنيس الرئيسي للحركة.

وذكرت "نيويورك تايمز" أن من بين الأسباب التي دفعت الشباب المنتمين لطائفة اليهود الحسيديم إلى حفر النفق صراع يمتد إلى 30 عامًا على الأقل وهو موعد وفاة الحاخام شنيرسون، الزعيم السابق لحركة تشاباد لوبافيتش، وهي من أبرز فروق طائفة اليهود الحسيديم.

ووفقاً لبيان صادر عن الحركة عبر موقع أكس، فإن مجتمع تشاباد لوبافيتش سيقوم بالتحقيق في الأعمال التي وصفها بـ"الشنيعة"، مؤكداً شكر الحركة لشرطة نيويورك على احترافيتهم وحساسيتهم في التعامل مع الموقف.(الجزيرة مباشر)