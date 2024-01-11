من بينها سوريا وإيران.. تركيا تعلن توقيف 10 مطلوبين من 6 دول

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أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا توقيف 10 أشخاص في مدينة اسطنبول، صادرة بحقهم مذكرات بحث على نشرة الإنتربول الحمراء من 6 دول.وقال الوزير إن الدول الـ 6 هي إيران وكوريا الجنوبية وسوريا والصين وأوزبكستان وسويسرا، موضحا أن المتهمين الـ 10 تم القبض عليهم عبر عملية "القفص-30" التي نفذتها مديرية أمن اسطنبول.وأشار وزير الداخلية التركي إلى أن الموقوفين كانت صدرت بحقهم مذكرات البحث بتهم مختلفة، منها غسيل الأموال والاحتيال وتهريب المهاجرين.وكانت الشرطة التركية كثفت في الأشهر الأخيرة حملاتها للقبض على أعضاء في الجريمة الدولية المنظمة، لجأ بعضهم إلى تركيا منذ فترة طويلة.