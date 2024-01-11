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عربي-دولي

بعد فرار "أخطر رجل" في البلاد من السجن... حادثة أمنية جديدة تهزّ الإكوادور

Lebanon 24
11-01-2024 | 03:40
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لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون بجراح جراء انفجار وقع في ملهى ليلي بالإكوادور التي تشهد أعمال شغب واسعة النطاق منذ عدة أيام.

وقالت شرطة الإكوادور عبر شبكة "اكس" أنه "سجل انفجار في ملهى ليلي في مقاطعة أوريانا، والمعلومات الأولية تشير إلى وفاة شخص وإصابة خمسة بحروق، إضافة إلى وقوع أضرار بالممتلكات".
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وحسب صحيفة "تيليغرافو"، فقد تحدث تقرير مساء الأربعاء، عن وقوع حريق في ملهى ليلي يدعى "دبي"، ولم تؤكد الشرطة الوطنية بعد ما إذا كان الحادث يحمل طابعا إرهابيا.

وتدهور الوضع الأمني في الإكوادور بشكل حاد يوم 7 كانون الثاني بعد فرار "أخطر رجل" في البلاد زعيم عصابة "لوس تشونيروس" الملقب بـ"فيتو" من السجن، وما تبع ذلك من أعمال شغب وتمرد في سجون عديدة في البلاد، تمددت لاحقا إلى شوارع مدن. 

واقتحم مسلحون بعد ظهر الثلاثاء موقع تصوير في محطة تلفزيون عامة في غواياكيل واحتجزوا صحافيين وموظفين في القناة رهائن لفترة وجيزة حتى تدخل الشرطة.

وأفادت شرطة الإكوادور الثلاثاء بمقتل 10 أشخاص على الأقل بينهم اثنان من الشرطة وإصابة شخصين آخرين في أعمال الشغب بمدينتي غواياكيل ونوبول.
 
وكان رئيس الإكوادور دانيال نوبوا قد أعلن حالة الطوارئ في البلاد  لمدة 60 يوما وفرض حظر التجول.

وأعلن أن البلاد تعيش حال "نزاع مسلح داخلي"، كما وقع مرسوما أمر فيه "بتعبئة القوات المسلحة والشرطة الوطنية وتدخلها.. لضمان السيادة ووحدة الأراضي الوطنية ضد الجريمة المنظمة والمنظمات الإرهابية".
المصدر: روسيا اليوم
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