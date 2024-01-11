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عربي-دولي

تعاون عسكري بين "الهند" و "مصر" يُقلق إسرائيل

Lebanon 24
11-01-2024 | 03:48
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سلطت مجلة الجيش الإسرائيلي "إسرائيل ديفينس" الضوء على نظام هندي حديث يسعى الجيش المصري أن يكون بحوزته قريبا لمواجهة صواريخ كروز والصواريخ الباليستية، إذ إن العلاقة الأمنية بين مصر والهند أصبحت قوية بالفعل، وتشمل المبيعات العسكرية والتدريب ونقل المعرفة التقنية للقاهرة.
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وقال عامي روكاكس دومبي، محرر المجلة العسكرية، إن الجيش المصري يختبر نظام الدفاع الجوي الهندي المتحرك المعتمد على صواريخ "أكاش" متوسطة المدى، حيث تم تطوير النظام من قبل منظمة البحث والتطوير الهندية (DRDO) وتم تصنيعه بواسطة شركة Bharat Dynamics Limited.

وتقول يسرائيل ديفينس إن هذا الاهتمام من مصر يأتي في الوقت الذي تعمل فيه الهند بنشاط على الترويج لصادراتها العسكرية في العالم، حيث وصلت الصادرات الدفاعية إلى ذروة بلغت حوالي 2.2 مليار دولار في السنة المالية 2022-2023".

وعن إمكانيات النظام الصاروخي، قالت المجلة الإسرائيلية، إنه يمكن لنظام صواريخ "أكاش" الاشتباك مع الطائرات على مسافة تصل إلى 45 كم (28 ميل) ولديه القدرة على تحييد الأهداف الجوية مثل الطائرات المقاتلة وصواريخ كروز وصواريخ جو - أرض والصواريخ الباليستية. وهو يعمل الآن في الخدمة التشغيلية مع القوات الجوية الهندية والقوات الجوية.(روسيا اليوم)


 
المصدر: روسيا اليوم
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