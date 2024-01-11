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عربي-دولي
انفجار كرمان في إيران تابع.. هذا ما أعلنت عنه المخابرات الإيرانية
Lebanon 24
11-01-2024
|
03:56
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ذكرت وكالة تسنيم للأنباء، أن وزارة المخابرات الإيرانية أعلنت، اليوم الخميس، أن 35 شخصا اعتقلوا على صلة بهجمات الثالث من كانون الثاني في مدينة كرمان، بجنوب شرقي البلاد، والتي أسفرت عن مقتل 94 شخصا.
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وقالت الوزارة إنها حددت حتى الآن هوية أحد الانتحاريين الاثنين، وهو مواطن من طاجيكستان دخل إيران بشكل غير قانوني في 19 كانون الأول.
وقالت الوزارة إنها ستنشر المزيد من المعلومات في وقت لاحق حول الانتحاري الثاني، مضيفة أن الاعتقالات جرت في عدة محافظات إيرانية.
وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته في الرابع من كانون الثاني عن الهجوم الذي أسفر عن مقتل ما يقرب من 94 شخصا وإصابة 284 آخرين عند نصب تذكاري للقائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.
وتوعدت طهران بالانتقام ردا على الهجوم الذي وصف بأنه الأكثر دموية في إيران منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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