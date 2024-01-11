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عربي-دولي

إتفاق بين هذه الدول على إنشاء مجموعة لمكافحة الألغام في البحر الأسود

Lebanon 24
11-01-2024 | 04:26
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أعلنت وزارة الدفاع التركية أن تركيا ورومانيا وبلغاريا وقعت مذكرة بشأن إنشاء مجموعة بحرية لمكافحة الألغام في البحر الأسود.

وقال وزير الدفاع التركي ياشار غولر خلال حفل توقيع الوثيقة: "لقد أوجدت الأعمال العسكرية في أوكرانيا ظروفا سلبية للأمن في البحر الأسود، وخلقت تهديدا بالألغام. وقررنا في الدول الثلاث الصيف الماضي اتخاذ تدابير للحماية (من هذا الخطر) وإنشاء مجموعة مشتركة. لقد تم اتخاذ القرار وها هي الوثيقة الموقعة أمامكم".
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وأضاف الوزير التركي أنه "سيتم إنشاء لجنة من شأنها أن تحدد، بأغلبية الأصوات، مسألة المشاركة في هذا العمل".

وفي نهاية تشرين الثاني الماضي، ناقش نواب وزراء الخارجية والدفاع في تركيا ورومانيا وبلغاريا إنشاء مجموعة عمل مشتركة لمكافحة الألغام في البحر الأسود.

وأكدت الدول الثلاث الأعضاء بحلف "الناتو" أنها ستواصل جهودها لجعل البحر الأسود منطقة آمنة مرة أخرى وقابلة للعمل من الناحية التشغيلية من خلال المبادرة.

واتفقت الأطراف على تحديد خطة العمليات السنوية بما يشمل أمور مثل التدريبات والتدريب وزيارات الموانئ.

ومن المنتظر أن يتم تداول قيادة المبادرة كل ستة أشهر وتعيين قادة الوحدات والأسطول الذين سينفذون المهمة من جانب الدولة التي ستتولى القيادة.
 
المصدر: روسيا اليوم
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