محطته الأخيرة... بلينكن يصل إلى القاهرة

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وصل وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن اليوم إلى القاهرة، وهي المحطة الأخيرة في جولته الشرق أوسطية، الهادفة إلى الحؤول دون اتساع رقعة النزاع بين إسرائيل وحركة حماس إقليميا، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس".وسيجري بلينكن الآتي من إسرائيل، محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.