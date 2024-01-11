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عربي-دولي

زلزال قوي يضرب منطقة في أفغانستان.. هذه قوته

Lebanon 24
11-01-2024 | 04:50
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افاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي عن تعرض منطقة هندوكوش في أفغانستان اليوم لزلزال بقوة 6.3 درجات.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 201 كيلومتر.(الراي)
 
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الزلزال

هندوكوش

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