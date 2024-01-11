زلزال قوي يضرب منطقة في أفغانستان.. هذه قوته

افاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي عن تعرض منطقة هندوكوش في أفغانستان اليوم لزلزال بقوة 6.3 درجات.



وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 201 كيلومتر.(الراي)

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