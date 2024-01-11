استماع سري لحزب متطرف في ألمانيا لطرد اللاجئين والمهاجرين

كشفت منصة تحري الحقائق الألمانية "كوركتيف" أن سياسيين من حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني ونازيين ورجال أعمال عرضوا خلال اجتماع خطة لطرد أجانب أو ألمان من أصول مهاجرة.

وبحسب المنصة، الاجتماع عُقد في تشرين الثاني في مدينة بوتسدام، المجاورة لبرلين، للبحث في خطة لطرد أجانب أو ألمان من أصول مهاجرة.

Advertisement

وتقول المنصة إن "المؤسس المشارك لحركة الهوية النمساوية، مارتن سيلنر، قدم مشروعاً لإعادة حوالي مليوني شخص من طالبي اللجوء والأجانب والمواطنين الألمان الذين لم يتم اندماجهم، إلى شمال إفريقيا".

وقال سيلنر لوكالة "فرانس برس": "نعم، لقد كنت موجودا، وتم ذلك في نهاية نوفمبر، وقد قدمت كتابي ورؤيتي لهوية إعادة التهجير"، وهو مصطلح تتداوله الجهات المعادية للأجانب في أوروبا".

وأوضح حزب البديل في رسالة لوكالة "فرانس برس"، أن هارتفيغ "قدم ببساطة مشروعا لموقع تواصل اجتماعي" خلال هذا الاجتماع، و"لم يقدم استراتيجيات سياسية ولم ينقل إلى الحزب أفكار سيلنر بشأن سياسة الهجرة. كما أنه لم يكن يعلم بهذه الأفكار مسبقاً".



المصدر: روسيا اليوم