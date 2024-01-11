جنوب أفريقيا: هجوم حماس لا يبرر لإسرئيل ارتكاب "الإبادة" في غزة

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ومع بدء جلسات الاستماع، قال ممثل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل، إن إسرائيل شنت هجوما كبيرا على قطاع غزة، وانتهكت اتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية.



وقال وزير العدل بجنوب إفريقيا رونالد لامولا "لا يمكن لأي هجوم مسلّح على أراضي دولة مهما كانت خطورته .. أن يقدّم أي تبرير لانتهاكات الاتفاقية".



من جانبها، قالت عادلة هاشم المحامية بالمحكمة العليا لجنوب أفريقيا "تؤكد جنوب أفريقيا أن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من اتفاقية (الإبادة الجماعية)، بارتكاب أفعال تندرج ضمن تعريف الإبادة الجماعية. وتظهر الأفعال نمطا منظما من السلوك يمكن من خلاله استنتاج الإبادة الجماعية".



وقالت عادلة هاشم إن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة دفعت السكان "إلى حافة المجاعة".



وأوضحت المحامية عادلة هاشم أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي أن "الوضع بلغ حدا بات فيه خبراء يتوقعون أن يموت عددًا أكبر من الناس جراء الجوع والمرض" منه جراء أفعال عسكرية مباشرة.



وقالت جنوب أفريقيا إن نية إسرائيل لتدمير غزة "تم تبنيها على أعلى مستوى في الدولة". اتهمت جنوب إفريقيا، يوم الخميس، إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، معتبرة أن الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر لا يمكن أن يبرر ارتكاباتها في قطاع غزة.ومع بدء جلسات الاستماع، قال ممثل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل، إن إسرائيل شنت هجوما كبيرا على قطاع غزة، وانتهكت اتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية.وقال وزير العدل بجنوب إفريقيا رونالد لامولا "لا يمكن لأي هجوم مسلّح على أراضي دولة مهما كانت خطورته .. أن يقدّم أي تبرير لانتهاكات الاتفاقية".من جانبها، قالت عادلة هاشم المحامية بالمحكمة العليا لجنوب أفريقيا "تؤكد جنوب أفريقيا أن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من اتفاقية (الإبادة الجماعية)، بارتكاب أفعال تندرج ضمن تعريف الإبادة الجماعية. وتظهر الأفعال نمطا منظما من السلوك يمكن من خلاله استنتاج الإبادة الجماعية".وقالت عادلة هاشم إن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة دفعت السكان "إلى حافة المجاعة".وأوضحت المحامية عادلة هاشم أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي أن "الوضع بلغ حدا بات فيه خبراء يتوقعون أن يموت عددًا أكبر من الناس جراء الجوع والمرض" منه جراء أفعال عسكرية مباشرة.وقالت جنوب أفريقيا إن نية إسرائيل لتدمير غزة "تم تبنيها على أعلى مستوى في الدولة".

حيثيات القضية



تحدد وثيقة محكمة العدل الدولية المكونة من 84 صفحة قضية جنوب أفريقيا، والتي تنص على أن "أفعال إسرائيل... في أعقاب هجمات 7 تشرين الأول 2023... هي إبادة جماعية بطبيعتها".



وتشرح أن السبب في ذلك هو أنها "تهدف إلى تدمير جزء كبير من المجموعة الوطنية والعنصرية والإثنية الفلسطينية، التي هي جزء من المجموعة الفلسطينية في قطاع غزة".



وتقول جنوب أفريقيا إن إسرائيل "تفشل في منع الإبادة الجماعية وترتكب إبادة جماعية" في حربها مع حماس.

وفي وثائق المحكمة، المرفوعة في 29 كانون الأول، يتم الاعتراف أيضاً «بالاستهداف المباشر للمدنيين الإسرائيليين وغيرهم من المواطنين واحتجاز الرهائن من قبل حماس" في 7 أكتوبر وبعده، وهو ما قد يشكل انتهاكاً للقانون الدولي. (سكاي نيوز عربية)