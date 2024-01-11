صندوق النقد يحذّر: الحرب على غزة ستكون لها عواقب على المنطقة





جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط ومقره الكويت، الأربعاء، بمناسبة تنظيمه ندوة حول مواجهة التحديات الاقتصادية في المنطقة بالشراكة مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي.

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ونقل البيان عن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور قوله "إن الحرب على غزة ستعيد رسم مستقبل المنطقة، وإن لم تتم معالجتها بالشكل الصحيح في غياب وقف دائم لاطلاق النار قد تؤدي لدخول العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مرحلة عدم يقين شديد حتى لو ظل الصراع تحت السيطرة". أكد صندوق النقد الدولي أن الحرب على قطاع غزة تسببت في معاناة إنسانية هائلة، مشيرا إلى أنها ستكون لها عواقب على المنطقة بشكل أوسع وستزيد من مستويات عدم اليقين المرتفعة بشأن التوقعات المستقبلية.جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط ومقره الكويت، الأربعاء، بمناسبة تنظيمه ندوة حول مواجهة التحديات الاقتصادية في المنطقة بالشراكة مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي.ونقل البيان عن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور قوله "إن الحرب على غزة ستعيد رسم مستقبل المنطقة، وإن لم تتم معالجتها بالشكل الصحيح في غياب وقف دائم لاطلاق النار قد تؤدي لدخول العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مرحلة عدم يقين شديد حتى لو ظل الصراع تحت السيطرة".

وأضاف أزعور أنه عندما يكون الأثر الاقتصادي للحرب شديدا أو تكون المخاطر عالية تصبح الإدارة المتعقلة للأزمة والسياسيات الاحترازية ذات لأهمية كبرى بالنسبة للمدى القريب.



وأكد أن دول المنطقة وخصوصا التي تعاني من تقلص الحيز السياساتي ومن تحديات هيكلية كبيرة يجب أن لا تغفل عن القيام بإصلاحات مهمة وعن برامجها لتعزيز القدرة على الصمود.



وأشار إلى الشراكة المتينة بين صندوق النقد الدولي والبلدان العربية مسلطا الضوء على جهود الصندوق المستمرة لمساعدة بلدان المنطقة على التخفيف من أثر الصدمات والتداعايت السلبية وتقديم المشورة في مجال السياسات والمساعدة الفنية والتمويل، بحسب وكالة أنباء الكويت. (سكاي نيوز عربية)