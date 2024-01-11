Advertisement

إقتصاد

صندوق النقد يحذّر: الحرب على غزة ستكون لها عواقب على المنطقة

Lebanon 24
11-01-2024 | 05:31
A-
A+
Doc-P-1151172-638405732841566511.jpg
Doc-P-1151172-638405732841566511.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد صندوق النقد الدولي أن الحرب على قطاع غزة تسببت في معاناة إنسانية هائلة، مشيرا إلى أنها ستكون لها عواقب على المنطقة بشكل أوسع وستزيد من مستويات عدم اليقين المرتفعة بشأن التوقعات المستقبلية.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط ومقره الكويت، الأربعاء، بمناسبة تنظيمه ندوة حول مواجهة التحديات الاقتصادية في المنطقة بالشراكة مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي.
Advertisement

ونقل البيان عن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور قوله "إن الحرب على غزة ستعيد رسم مستقبل المنطقة، وإن لم تتم معالجتها بالشكل الصحيح في غياب وقف دائم لاطلاق النار قد تؤدي لدخول العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مرحلة عدم يقين شديد حتى لو ظل الصراع تحت السيطرة".
 
وأضاف أزعور أنه عندما يكون الأثر الاقتصادي للحرب شديدا أو تكون المخاطر عالية تصبح الإدارة المتعقلة للأزمة والسياسيات الاحترازية ذات لأهمية كبرى بالنسبة للمدى القريب.

وأكد أن دول المنطقة وخصوصا التي تعاني من تقلص الحيز السياساتي ومن تحديات هيكلية كبيرة يجب أن لا تغفل عن القيام بإصلاحات مهمة وعن برامجها لتعزيز القدرة على الصمود.

وأشار إلى الشراكة المتينة بين صندوق النقد الدولي والبلدان العربية مسلطا الضوء على جهود الصندوق المستمرة لمساعدة بلدان المنطقة على التخفيف من أثر الصدمات والتداعايت السلبية وتقديم المشورة في مجال السياسات والمساعدة الفنية والتمويل، بحسب وكالة أنباء الكويت. (سكاي نيوز عربية) 

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:55 | 2024-01-11
05:30 | 2024-01-11
05:23 | 2024-01-11
05:18 | 2024-01-11
04:50 | 2024-01-11
04:46 | 2024-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24