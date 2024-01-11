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عربي-دولي

إسرائيل تعترف بتعمّد استهداف الصحفيَّين حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا

Lebanon 24
11-01-2024 | 05:55
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أعلن جيش العدو الإسرائيلي أن "الصحفيين اللذين قتلا الأحد، في قطاع غزة بغارة جوية استهدفت سيارتهما كانا عنصرين إرهابيين ينتمي أحدهما لحركة حماس والآخر لحليفتها الجهاد الإسلامي".

والشهيدان هما، حمزة الدحدوح نجل وائل الدحدوح، مدير مكتب الجزيرة في غزة الذي سبق له وأن فقد في هذه الحرب زوجته وولدين آخرين في قصف طالهم في نهاية شهر تشرين الاول الماضي، كذلك استشهد اثنان من أبناء أخيه في غارة جوية هذا الأسبوع،
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ومصطفى ثريا كان شابا ثلاثينيا يعمل صحفيا مستقلا وقد تعاون منذ 2019 مع وكالة فرانس برس وكذلك مع وسائل إعلام دولية أخرى.

واستشهد هذان الشابان، الأحد الماضي في قصف استهدف سيارتهما في جنوب قطاع غزة أثناء أدائهما مهمة صحفية لحساب قناة الجزيرة القطرية، وفقا لفرانس برس.

والأربعاء، قال الجيش الإسرائيلي في بيان "قبل الغارة، كان الاثنان يسيران طائرات بدون طيار بطريقة شكلت خطرا على قواتنا".

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس عن نوع الطائرات المسيرة التي كان الشهيدان يستخدمانها وطبيعة التهديد الذي شكلاه على القوات الإسرائيلية العاملة في القطاع، قال الجيش الإسرائيلي، ليل الأربعاء، إنه بصدد "التحقق" من هذه النقطة.

وأضاف البيان أن "الاستخبارات العسكرية أكدت أن القتيلين عضوان في منظمات إرهابية متمركزة في غزة ومتورطان بشكل نشط في هجمات ضد القوات الإسرائيلية". (الحرة)
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