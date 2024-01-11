سيناريوهات مرعبة لمستقبل البحر الأحمر.. كيف أثرت هجمات الحوثيين على التجارة العالمية؟

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القلق الدولي انتقل إلى طاولة مجلس الأمن الدولي الذي اتخذ قراراً دعا من خلاله إلى وقف "فوري" لهجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر، مطالباً كذلك كلّ الدول باحترام حظر الأسلحة المفروض على المتمردين اليمنيين المدعومين. يتصاعد القلق الدولي من الممر البحري العالمي في البحر الأحمر لاسيما بعد سلسلة الهجمات التي شنتها الجماعة الحوثية المسلحة التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء، والتي تعهدت بمنع أي سفن في طريقها إلى إسرائيل.القلق الدولي انتقل إلى طاولة مجلس الأمن الدولي الذي اتخذ قراراً دعا من خلاله إلى وقف "فوري" لهجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر، مطالباً كذلك كلّ الدول باحترام حظر الأسلحة المفروض على المتمردين اليمنيين المدعومين.

إلا أن هذا القرار لم يمنع من تكرار هذه الحوادث، ورغم وجود سفن بريطانية وأميركية وغيرها لحماية حركة الملاحة في هذا الممر الحيوي.

وبحسب تقرير نشره موقع "ذا أتلانتك كاونسل" يتم نقل أكثر من 80% من التجارة الدولية من حيث الحجم عن طريق البحر، وكما يوضح الوضع الحالي في البحر الأحمر، فإن تعطيل طرق الشحن يمكن أن يكون له آثار واسعة النطاق.



لقد استحوذت التأثيرات المباشرة لزيادة وقت الشحن وتكاليف الوقود على اهتمام مراقبي السوق وصانعي السياسات، ولكن هذه مجرد قمة جبل الجليد. ومع استمرار الاضطراب، ستواجه الشركات تحديات تتمثل في زيادة تكاليف التأمين، وانخفاض أمن السفن، والتأثيرات البيئية والاجتماعية والحوكمة على نطاق أوسع، من بين أمور أخرى.



وكلما طال أمدها واتسعت المنطقة المغطاة، زادت التحديات. كما يقدم الوضع في البحر الأحمر لمحة بسيطة عن مستقبل المخاطر الجيوسياسية. يعد البحر الأحمر أحد طرق التجارة الرئيسية بين آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، حيث تشير التقديرات إلى أن 10% من التجارة العالمية من حيث الحجم تستخدم هذا الطريق.

وكما حدث خلال جائحة كوفيد-19، تتراكم الحاويات بسرعة في المواني بسبب التأخير في وصول السفن. ويتفاقم هذا الأمر حيث يتم إعادة توجيه السفن بشكل متكرر أو أمرها بالرسو في محاولة لانتظار انتهاء المخاطر.



تأمين السفن "التي تتجه نحو الظلام"، عندما تقوم السفن بإيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال المتصلة بأنظمة التتبع، تشكل منذ فترة طويلة خطرًا كبيرًا. ويتم ذلك لتمكين مجموعة واسعة من الأنشطة غير المشروعة بدءًا من التهرب من العقوبات وحتى التحايل على قواعد المنظمة البحرية الدولية أو القيود التعاقدية.



لقد كان البحر الأحمر منذ فترة طويلة نقطة ساخنة لهذا النشاط بسبب موقعه المركزي بالنسبة للدول المرتبطة بعقوبات التجارة الدولية. وينعكس هذا في أقساط التأمين للسفن التي تسافر عبر المنطقة. ومع ذلك، فمن المرجح أن تزيد أقساط التأمين مع استخدام السفن لهذه التقنية لمحاولة التهرب من هجمات الحوثي.

المارد يخرج من القمقم

مستقبل مخاطر الشحن وعلى الرغم من الجهود الأخيرة التي بذلتها القوى الغربية لاستعادة الملاحة في البحر الأحمر، لم تعد تفلح بحسب تقرير نشره موقع "ذا أتلانتك كاونسل" فقد خرج المارد الآن من القمقم. لقد أوضحت عملية إعادة توجيه التجارة العالمية على نطاق واسع القوة التي يمكن أن تمارسها الجهات الفاعلة غير التابعة للدولة. وحتى لو تم الاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار على الفور، فلا يمكن للسفن أن تستدير ببساطة وتعود إلى مساراتها الأصلية. سيتطلب التغيير الكبير في المخاطر الظرفية للمسار قدرًا كبيرًا من إعادة التفاوض على العقود بين مالكي السفن والمشغلين.

الخطر يحدق ببحر الصين الجنوبي

وقد يقوم بعض المالكين بإعادة هيكلة العقود لمنع استخدام سفنهم على هذه الطرق. ولن تكون شركات التأمين والممولون على استعداد بشكل خاص للعودة إلى تقييمات المخاطر قبل وقف إطلاق النار. لقد فتحت هجمات الحوثيين المجال أمام إمكانية شن هجمات أكثر تطوراً من خلال التكنولوجيا التي يمكن الوصول إليها نسبياً في ممرات الشحن المزدحمة. هناك خطر حقيقي من احتمال تكرار هذا النموذج من قبل الجهات الفاعلة المطلة على طرق الشحن الأخرى ذات الحجم الكبير. وهناك منطقة ذات مخاطر مماثلة، إن لم تكن أكبر، تتمثل في تكرار هذه التصرفات في بحر الصين الجنوبي.



فهو يحمل ما يصل إلى ثلث إجمالي التجارة من حيث الحجم وهو طريق رئيسي لنقل الطاقة. وأي إعادة توجيه هناك ستكون لها تأثيرات هائلة على التجارة العالمية. وعلى النقيض من البحر الأحمر، الذي يعمل بمثابة قمع باتجاه قناة السويس، فإن التركيز العالي لطرق بحر الصين الجنوبي يتطلب النقل عبر مضيق ضيق نسبياً.



وباعتبارها نقطة اختناق استراتيجية، فإن هذه المنطقة معرضة للخطر بشكل لا يصدق. وعلى الرغم من وجود طرق بديلة، فإن القيود المادية لهذه الممرات المائية تجعلها مستحيلة عمليا بالنسبة للغالبية العظمى من السفن. (العربية)