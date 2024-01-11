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بالفيديو: استهداف غرفة قيادة إسرائيلية بـ"الهاون الثقيل"

Lebanon 24
11-01-2024 | 06:43
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أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفسلطينية، و"سرايا القدس" الجناح العسكري لـ"الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، اليوم الخميس، استهداف غرفة قيادة تابعة للجيش الإسرائيلي، في شرق خان يونس.
 
وفي بيان لها، قالت "القسام" إن "مقاتلين من كتائب القسام وسرايا القدس تمكنوا من استهداف غرفة قيادة للعدو شرق مدينة خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل".
 
 
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وأضافت في بيان آخر: "كتائب القسام تستهدف جرافة صهيونية بعبوة شواظ شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة".

وتابعت: "تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية راجلة متمركزة داخل أحد المنازل بعبوة مضادة للأفراد رعدية وأوقعوها بين قتيل وجريح شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة".
 
كما ذكرت في بيان أخر: "كتائب القسام تستهدف 3 آليات صهيونية بقذائف الياسين 105 في محيط منطقة بني سهيلا شرق مدينة خانيونس". (سبوتنيك)
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