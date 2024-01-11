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عربي-دولي

مجلس النوّاب العراقي يحدّد موعداً لانتخاب رئيسه

Lebanon 24
11-01-2024 | 07:00
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حدّد مجلس النواب العراقي جلسة يوم السبت المقبل، لانتخاب رئيس جديد له، بديلا عن محمد الحلبوسي.

وقال بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "جلسة مجلس النواب المقرر انعقادها السبت المقبل ستتضمن انتخاب رئيس مجلس النواب"، مشيراً إلى أن "الجلسة ستعقد في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر".
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وأنهت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، منتصف تشرين الثاني، رئاسة محمد الحلبوسي، السياسي السني البارز للبرلمان، بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب.

وعلى إثر الحكم، قررت رئاسة مجلس النواب العراقي إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي.

ومنذ إنهاء عضوية الحلبوسي في مجلس النواب، عقد المجلس عدة جلسات لانتخاب رئيس جديد، له إلا أنه لم يتم طرح الموضوع في تلك الجلسات بسبب عدم اتفاق رؤساء الكتل السياسية على المرشح البديل، وفقا لموقع "شفق نيوز".

ويضم البرلمان العراقي 329 نائبا وتملك أحزاب وتيارات شيعية معظمها مقربة من إيران، الغالبية فيه، وفقا لفرانس برس.

وتتقاسم السلطات الثلاث في العراق المتعدد الطوائف والاثنيات، بين مكونات مختلفة، حيث تعود رئاسة الجمهورية تقليدا إلى الأكراد، ورئاسة الوزراء إلى الشيعة، ورئاسة البرلمان إلى السنة. 

وغالبا ما يتطلب انتخاب وتعيين رؤساء السلطات الأساسية في البلاد وقتا طويلا ومفاوضات شاقة قد تدوم أشهرا. (الحرة)
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