لمدة 4 أيام لا يعلم بايدن بالأمر.. وهذا الشخص كان يدير وزارة الدفاع بدلاً عن أوستن

لمدة أربعة أيام في كانون الثاني، لم تُعرف معظم واشنطن، بما في ذلك الرئيس جو بايدن، من كان يدير وزارة الدفاع، بعدما نُقل لويد أوستن بسرية تامة إلى مركز "والتر ريد" العسكري الطبي في يوم رأس السنة، بسبب معاناته من الغثيان والألم الشديد.

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وكشفت صحيفة " وول ستريت جورنال" أن أوستن أجبر على الإقامة في المستشفى، واضطرت نائبته لتولي مهامه من شاطئ بورتوريكو.



بحسب الصحيفة "خلال فترة إقامة أوستن في المستشفى، كان البيت الأبيض وكبار المسؤولين في وزارة الدفاع غير مدركين من المسؤول فعلياً إدارة دفة البنتاغون".



وأضافت الصحيفة، "تبقى العديد من الأسئلة بشأن الأحداث المتعلقة بإقامة أوستن في المستشفى، بما في ذلك من كان المسؤول فعلياً ومتى ولماذا لم يتم الكشف عن ذللك بشكل أفضل"؟.



المصدر: سكاي نيوز