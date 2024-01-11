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عربي-دولي

اعتلاها مسلحون بأقنعة سوداء.. تفاصيل اختفاء سفينة بعرض البحر!

Lebanon 24
11-01-2024 | 07:35
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أفادت وكالتا أمن بحري بريطانيتان "يو كاي أم تي أو" و"أمبري"، الخميس، بأن مسلّحين صعدوا الى متن سفينة في خليج عُمان على مقربة من إيران، وقد فقد الاتصال بها.

وأشارت "يو كاي أم تي أو"، التي تديرها القوات البحرية الملكية، إلى أنها تلقت تقريراً من مدير الأمن بـ"سماع أصوات مجهولة عبر الهاتف" مع ربان السفينة.
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بدورها، قالت شركة "أمبري" لأمن الملاحة البحرية، رداً على طلب من وكالة "فرانس برس": "صعد على ناقلة سانت نيكولاس للنفط الخام التي ترفع علم جزر مارشال، أربعة إلى خمسة أشخاص مسلحين بينما كانت على بعد حوالى 50 ميلاً بحرياً إلى شرق ولاية صحار العُمانية".

بعد ذلك، أضافت الشركة في بيان أن "الناقلة كانت تتحرك بسرعة 11.4 عقدة واستمرت في التحرك بتلك السرعة في مسار ثابت بعد ساعة من وقت الصعود عليها المبلّغ عنه"، لافتة إلى أن الناقلة بدّلت وجهتها وزادت سرعتها قبل فقدان الاتصال معها و"توجّهت نحو بندر جاسك في إيران".

وأوضحت "أمبري" أن المسلحين المشتبه بهم يرتدون "زياً عسكرياً أسود اللون وأقنعة سوداء" و"أقدموا على تغطية كاميرات المراقبة على متن السفينة، مشيرة إلى الناقلة نفسها قبل تغيير اسمها لوحقت قضائيًا سابقاً لنقلها نفطاً إيرانياً خاضعاً للعقوبات صادرته الولايات المتحدة وفرضت عليها غرامة.

وفي وقت لاحق، قالت شركة "إمباير نافيغيشن" اليونانية في بيان إن ناقلة النفط التابعة لها "تحمل طاقماً مكوناً من 18 فليبينياً ويوناني واحد".

وأوضحت أنها "كانت حمّلت في الأيام الماضية في البصرة (العراق) شحنة من حوالى 145 ألف طن من النفط الخام متجهة إلى آليا (تركيا) عبر قناة السويس".

وفي السنوات الأخيرة، تبادلت واشنطن وطهران الاتهامات على خلفية سلسلة حوادث في مياه الخليج بما في ذلك هجمات غامضة على سفن وإسقاط طائرة مسيّرة ومصادرة ناقلات نفط. (العربية)
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