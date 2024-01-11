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عربي-دولي
الدفاع الروسية تعلن مقتل أكثر من 600 جندي أوكراني خلال يومٍ واحد
Lebanon 24
11-01-2024
|
07:53
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ذكرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، في تقريرها اليومي أن الخسائر البشرية للجيش الأوكراني بلغت نحو 710 جنود خلال اليوم الماضي.
وبحسب التقرير صدت القوات الروسية 4 هجمات مضادة للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك، وخسرت نحو 85 جندياً ودبابة ومركبتي مشاة قتاليتين ومدفع Krab ذاتي الحركة بولندي الصنع.
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وأفاد البيان أما على محور كراسني ليمان بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 160 عسكرياً، وعلى محور دونيتسك 260 عسكرياً، وعلى محور جنوب دونيتسك أكثر من 145 عسكرياً، وعلى محور زابوروجيه نحو 30 عسكريا، فيما قتل على محور خيرسون نحو 30 جندياً آخرون.
وأضاف أنه أصيب مستودعين للذخيرة تابعين للقوات الأوكرانية، و119 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار، وقوات ومعدات عسكرية في 126 منطق، وأسقطت 29 طائرة بدون طيار أوكرانية في مناطق متفرقة.
المصدر: روسيا اليوم
المصدر:
روسيا اليوم
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