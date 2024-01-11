إيران تحتجز ناقلة نفط أميركية قرب ميناء الفجيرة الإماراتي

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن بحرية الجيش الإيراني احتجزت ناقلة نفط أميركية قرب ميناء الفجيرة الإماراتي، بعد أن قامت الولايات المتحدة بسرقتها العام الماضي وتغيير اسمها. (روسيا اليوم)

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