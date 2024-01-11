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إيران تحتجز ناقلة نفط أميركية قرب ميناء الفجيرة الإماراتي

Lebanon 24
11-01-2024 | 08:24
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أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن بحرية الجيش الإيراني احتجزت ناقلة نفط أميركية قرب ميناء الفجيرة الإماراتي، بعد أن قامت الولايات المتحدة بسرقتها العام الماضي وتغيير اسمها. (روسيا اليوم)
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