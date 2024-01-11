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عربي-دولي

هزة أرضية تضرب منطقة معرضة للزلازل.. دولة اختبرت فيها تجاربها النووية

Lebanon 24
11-01-2024 | 10:06
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قالت وكالة "يونهاب" نقلا عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية إن هزة أرضية بقوة 2.4 درجة وقعت قرب موقع اختبارات نووية في كوريا الشمالية.

وأفادت إدارة الأرصاد الجوية بأن الهزة ضربت منطقة على بعد 41 كيلومترا شمال غرب كيلجو التي تضم موقع اختبارات نووية.
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وذكرت "يونهاب" أن الهزة يبدو أنها وقعت لأسباب طبيعية.

يذكر أن منطقة كيلجو موطن موقع بونغكي ري للتجارب النووية حيث أجرت كوريا الشمالية كل تجاربها النووية الست، كما تعتبر منطقة معرضة للزلازل.

ويقول الخبراء إن أرض كيلجو باعتبارها منطقة غرانيتية، كانت في الأصل مستقرة لكن التجارب النووية المتكررة ربما جعلتها غير مستقرة.
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