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عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي يخلف بوعوده لأوكرانيا.. لن يزودها بمليون قذيفة

Lebanon 24
11-01-2024 | 10:38
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قالت المفوضية الأوروبية في إحاطة إعلامية، الخميس، إن الاتحاد ودوله الأعضاء لن يتمكنوا من تحقيق الهدف الذي أعلنته المفوضية بتسليم مليون قذيفة مدفعية إلى أوكرانيا بنهاية آذار 2024.
وقالت المتحدثة باسم السوق الداخلية جوانا بيرنسيل، إن ما أعلنته المفوضية في السابق كان هدفاً سياسياً، مشددةً على أن "القدرة الإنتاجية للاتحاد الأوروبي ستصل إلى مليون قذيفة سنوياً".
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وبدوره أشار المتحدث باسم الشؤون الخارجية بيتر ستانو إلى أن الهدف "السياسي" تم تحديده من قبل "الدول الأعضاء" التي تعمل ما في وسعها لمحاولة تحقيقه ".
وصرح بأنه جهد مستمر وأنهم بحاجة إلى رؤية الجهود في مجالات أخرى أيضاً، وليس فقط في مجال الذخيرة.
وكانت الدول الأعضاء في التكتل الموحد قد تعهدت في آذار 2023 بتزويد أوكرانيا بمليون قذيفة لذخيرة المدفعية وتسليمها في غضون 12 شهراً

المصدر: روسيا اليوم
المصدر: روسيا اليوم
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