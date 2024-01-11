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عربي-دولي

السيسي يوجه رسالة حول أهالي غزة

Lebanon 24
11-01-2024 | 11:10
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مكالمة مع رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك على مسؤولية المجتمع الدولي لضمان نفاذ المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع لإنهاء معاناتهم الطويلة.

 
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وبحث السيسي خلال الاتصال الهاتفي مع سوناك الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وأمن الملاحة، حيث تم التشديد على أهمية العمل المكثف لتجنب توسيع دائرة الصراع في المنطقة، وتعزيز عوامل الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي.

 

وتناول تطورات المشهد الإقليمي في ضوء الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، واستعراض التحركات والاتصالات الجارية للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتبادل المحتجزين.

 

وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استقبل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في القاهرة، وبحثا الأوضاع الإقليمية وخاصة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.

 
( روسيا اليوم)

 

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