السباق نحو الرئاسة.. من هم منافسو ترامب في انتخابات الحزب الجمهوري؟

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جاء في "الحرة": أعلن حاكم ولاية نيو جيرسي السابق، كريس كريستي، الأربعاء، عن انسحابه من السباق الرئاسي، مما يقلص قائمة المتنافسين بالحزب الجمهوري إلى خمسة مرشحين.ويأتي القرار قبل أيام قليلة من الانتخابات التمهيدية لولاية آيوا، والتي تدشن سباقا للجمهوريين على الفوز بترشيح الحزب لمنافسة المرشح الديمقراطي، الذي يُرجح أن يكون جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من تشرين الثاني 2024.فيما يلي نظرة على المرشحين الذين ما زالوا يتنافسون على ترشيحات الحزب الجمهوري:أطلق الرئيس السابق دونالد ترامب حملته للعودة إلى البيت الأبيض في عام 2022، طامحا في أن يكون ثاني رئيس يفوز بانتخابات الرئاسية خلال فترتين غير متتاليتين.وكان ترامب الرئيس الوحيد في تاريخ الولايات المتحدة الذي يتم عزله مرتين من جانب مجلس النواب، بما في ذلك لدوره في التحريض في حادثة اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول التابع للكونغرس الأميركي في العاصمة واشنطن، بعد هزيمته الانتخابية.وفي آذار، أصبح ترامب أول رئيس أميركي سابق يُتهم جنائيا، حيث واجه 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية.ومنذ ذلك الحين، اتهم بارتكاب 57 جناية أخرى في ثلاث قضايا جنائية منفصلة، تضمنت سوء التعامل والاحتفاظ غير القانوني بوثائق سرية، ومحاولة إلغاء نتائج الانتخابات الأخيرة.وبالرغم من التحديات القانونية العديدة التي تواجهه، تشير أسوشيتد برس، إلى أنه لا يزال المرشح الجمهوري الأوفر حظا، حيث يتمتع بشعبية كبيرة في الحزب الجمهوري، وبين أنصاره.أعلن حاكم فلوريدا الجمهوري، رون ديسانتيس، شهر أيار الماضي، رسميا تقدمه بطلب ترشح للرئاسة الأميركية في 2024. وسطع نجم ديسانتيس في أوساط اليمين السياسي المحافظ في الآونة الأخيرة، حتى بات ينظر إليه كمنافس جدي محتمل لترامب لنيل ترشيح الحزب الجمهوري.أصبحت سفيرة الأمم المتحدة السابقة وحاكمة ولاية كارولينا الجنوبية أول منافس رئيسي من الحزب الجمهوري لترامب عندما بدأت حملتها في 15 شباط من تشارلستون.وسبق أن أكدت المسؤولة السابقة في إدارة ترامب، أنها لن تنافس رئيسها السابق للوصول إلى البيت الأبيض، غير أنها غيرت رأيها، لافتة إلى المشاكل الاقتصادية التي تواجهها البلاد والحاجة إلى "جيل جديد من القيادة".وإذا نجحت في الانتخابات التمهيدية، ستكون، ابنة المهاجرين الهنديين، أول امرأة وأول أميركية آسيوية يرشحها الحزب الجمهوري لمنصب الرئيس.أطلق الكاتب والمستثمر في مجال التكنولوجيا الحيوية، فيفيك راماسوامي، حملته للرئاسة في شباط 2023، مركزا فيها على مكافحة أيديولوجية الاستيقاظ "Woke Ideology"، وكشف الفساد الحكومي، وجذب جيل أصغر من الناخبين إلى الحزب الجمهوري.وراماسوامي، البالغ من العمر 38 عاما، هو أصغر مرشح بالحزب الجمهوري، ويحظي بزيادة كبيرة ومفاجئة لنسب التأييد له قبل الانتخابات التمهيدية، وفقا لفرانس برس.أطلق حاكم ولاية أركنساس السابق، حملته الرئاسية في 26 نيسان الماضي في بنتونفيل، متعهدا "بإبراز أفضل ما في أميركا" وإصلاح وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية.ويعد هاتشينسون من أشد المنتقدين لترامب، وهو واحد من المحافظين القلائل الذين أدانوا الرئيس السابق علنا، بسبب عشرات لوائح الاتهام ضده.وتشمل مسيرة هاتشينسون السياسية الطويلة العمل كمدعي عام فيدرالي في عهد رونالد ريغان، وهو عضو في الكونغرس الأميركي أنتخب ثلاث مرات، وشغل منصب وكيل وزارة الأمن الداخلي في إدارة، جورج بوش الابن. (الحرة)